Eleições 2022: Justiça Eleitoral amplia atendimento para retirada e regularização do título

Após campanhas para regularização e retirada de primeiro título, como a Semana do Jovem Eleitor, realizadas pelos tribunais eleitorais em março, houve um aumento da procura nos cartórios eleitorais, especialmente entre jovens.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o país ganhou, só em março deste ano, 445.553 novos eleitores entre 15 e 18 anos, um aumento de 27,6% na procura de jovens pelo título de eleitor, quando comparado com fevereiro.

De acordo com dados da Justiça Eleitoral, só na Semana do Jovem Eleitor, Minas Gerais registrou 9.050 novos eleitores jovens inscritos em março. O estado foi um dos três em que houve maior engajamento dos jovens para tirar o título de eleitos. Apenas em maio, Minas Gerais apresentou aumento superior a 10% na quantidade de eleitores com idades entre 16 e 18 anos, se comparados com os dados de fevereiro, quando o Estado contabilizava 72.379 jovens inscritos.