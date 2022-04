Projeto de apoio à hortas comunitárias coordenado pelo Sicoob Credisete reúne Emater e produtores

Nesta quinta-feira, 14 de abril, o Sicoob Credisete promoveu mais um encontro com os produtores rurais da horta comunitária do bairro Nova Cidade em mais uma etapa do projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Sebrae, UFSJ, Emater e Polícia Militar. Desta vez, o destaque foi a Emater quando o extensionista Frank Martins palestrou sobre o tema “Produção sustentável nas hortas comunitárias”.

Como anfitrião, já que a reunião foi realizada na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-coronel Onésio abriu o encontro agradecendo o Sicoob Credisete pelo apoio oferecido à corporação em vários momentos. “O Sicoob Credisete traz um brilho aqui para o nosso quartel que é contagiante”, comentou. Seguindo a programação do projeto,

Frank Martins destacou que o objetivo do bate-papo foi apresentar ações práticas para garantir que a produção agrícola se mantenha de maneira sustentável ao longo dos anos. Ele citou, inclusive, as hortas comunitárias de Sete Lagoas como exemplo de um programa sustentável, tendo em vista que a se mantém há quase 40 anos e garante alimento para a população da região. Dentre as práticas sustentáveis que os produtores podem realizar no seu dia a dia, Frank destacou a rotação e consórcio de culturas, utilização de cobertura morta, irrigação com volume hídrico adequado, utilização de variedades resistentes, dentre outras. O emprego do controle alternativo de pragas também foi abordado, em substituição ao uso de defensivos químicos, que não são autorizados nas hortas comunitárias. “Nesse sentido, várias caldas alternativas poderão ser empregadas com eficácia, para o efetivo controle de pragas mais comuns nas hortas”, apontou.

Isamara Goulart, gerente de crédito rural do Sicoob Credisete, ressaltou que a Emater trouxe informações práticas de grande valia para os produtores rurais. “Ações com manejo simplificado e de baixo custo para resolver os principais problemas enfrentados por quem está no campo. Houve uma interação muito bacana, o que possibilitou a troca de experiências entre produtores e o profissional técnico, enriquecendo ainda mais o nosso encontro”, comentou.

OBJETIVOS

O Sicoob Credisete é o idealizador do projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária. O objetivo é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho dos agricultores que oferecem produtos cultivados sem agrotóxicos e com alta qualidade. Também estão sendo ofertados apoio técnico, de gestão e capacitação.