Jovem é baleado no bairro São Geraldo no bar do próprio pai

Está em andamento nesta quinta-feira (14/04) ocorrência de tentativa de homicídio em um bar localizado na rua Cel. Antônio Andrade, no bairro São Geraldo. O fato ocorreu no início desta noite no tradicional Bar do Didi.

A vítima é o filho do proprietário do bar, conhecido como Rafael, 32 anos, alvo de pelo menos cinco tiros. O mesmo servia o seu jantar, peixe com arroz, quando foi baleado. Rafael foi socorrido com vida e levado para uma unidade hospitalar de Sete Lagoas.

Já o autor, que chegou de moto, deixou o capacete na cena do crime. Ocorrência em andamento, matéria em atualização.

Com Sete Dias