Num Raio de Lua” volta em cartaz no sábado (16)

Espetáculo acontece no dia 16 de abril às 19:30

Depois do sucesso da estreia no dia 19 de março, com os ingressos esgotados, o novo espetáculo da Preqaria Cia de Teatro volta aos palcos neste próximo sábado, 16 de abril às 19:30, no Centro Cultural Teatro Preqaria.

Adaptação do texto “Vamos jogar o jogo do jogo” de Antônio Fernando Bezerra a peça NUM RAIO DE LUA se fundamenta no universo da criança que brinca pela necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao universo dos objetos que ela tem acesso. A ideia é dar oportunidade para pensar, refletir, duvidar, agir, discutir, criar e imaginar… Através da atividade lúdica de atuar e brincar de ser outro a criança aprende a agir como em um grupo social, construindo assim a sua identidade cultural. Nessa experiência criativa ela se utiliza dos dados, percepções e informações do mundo a sua volta, combinando ficção com realidade.

NUM RAIO DE LUA é ainda um convite para refletir sobre as mudanças climáticas e a importância das árvores na manutenção do clima na terra, controlando as chuvas, evitando erosões e enchentes, abrigando animais, entre tantas outras funções de extrema importância.

Serviço:

Espetáculo: NUM RAIO DE LUA

Data: 16 de abril de 2022

Hora: 19:30

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas – MG)

Classificação: Livre

Mais informações: www.preqaria.com.br ou pelo WhatsApp: 3772-8086

Ficha Técnica

Texto: Antônio Fernando Bezerra

Adaptação e Direção: João Valadares

Elenco: Anna Oliveira, Celeste Galvão, Felipe Gontijo e Nathan Brits.

Cenografia: Rogério Alves

Figurino: Larissa de Souza

Trilha Sonora: Nathan Brits

Iluminação: João Valadares

Criação Gráfica: Felipe Gontijo

Preparação Vocal: Mestre Saúva

Consultoria Musical: Rogério Pardal

Assessoria de Imprensa: Izabela Oliveira

Fotografia e maquiagem: Rafaelle Rane

Assistente de Fotografia: Pedro Henrique

Realização: Preqaria Cia de Teatro