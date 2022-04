Saída: Caso Vitor Roque: Entenda o imbróglio entre Cruzeiro, Alexandre Mattos e André Cury

A saída de Vitor Roque do Cruzeiro está cheia de discussões entre os envolvidos. O atacante assinou com o Athletico-PR por cinco anos. Após a rescisão do jogador aparecer no BID da CBF, o clube celeste divulgou uma nota criticando o empresário do atleta, André Cury, e o CEO do Furacão, Alexandre Mattos. O Cruzeiro chamou as atitudes de ambos de “repugnantes” na condução do caso. Os dois rebateram as acusações em entrevistas na imprensa.