Consumidor: Brinquedos em ovos de Páscoa são seguros para crianças, afirma Ipem, após fiscalização

Os produtos pré-embalados como ovos de Páscoa, bombons, chocolates e colombas devem indicar, claramente, em seu rótulo ou embalagem, o valor numérico correspondente à quantidade do produto (peso líquido), desconsiderando o peso da embalagem (tara).

Esta indicação deve se referir somente ao peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem e de eventuais brindes. O mesmo vale para o bacalhau seco vendido embalado em bandejas de isopor, previamente pesado pelo estabelecimento.

Ao adquirir pescado congelado pré-embalado, considere também que o peso líquido indicado deve corresponder ao peso do produto sem a fina camada externa de gelo que pode ser aplicada para a proteção (camada de glaciamento). Essa camada de gelo é permitida, mas deve ser corretamente descontada na indicação do peso líquido.

Não se guie pelo tamanho. A numeração dos ovos de chocolate serve apenas como referência para o fabricante. Um produto com número maior não necessariamente pesa mais, pois cada marca pode adotar uma escala de tamanho diferente. Considere o peso líquido indicado na embalagem, pois essa informação é obrigatória.

Os brinquedos contidos nos ovos de páscoa devem ostentar na embalagem a seguinte frase – “ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”.

Essa informação indica que o brinquedo possui o selo do Inmetro, pois passou por testes em laboratório e não traz riscos à segurança e à saúde da criança, caso utilizado conforme as recomendações do fabricante. Cabe destacar que nem todos os brindes oferecidos nos ovos são classificados como brinquedos, como canecas e maletas.