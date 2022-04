Pandemia: Minas tem 70% das cidades sem morte por Covid há 30 dias

“É importante manter em locais fechados, como no transporte público, trabalho e estabelecimentos comerciais. A população mais vulnerável, que possui doenças crônicas, ainda pode desenvolver a forma grave da Covid”, explica o infectologista Unaí Tupinambás.

Segundo ele, que integrava o Comitê de Enfrentamento à Covid, a redução das mortes é reflexo direto da imunização. “Se a vacina não impede a infecção pela Ômicron, ela tem impedido que as pessoas desenvolvam a forma grave da doença. Tanto é que as pessoas que estão morrendo não completaram o esquema vacinal com as três doses”.