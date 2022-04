Polícia Civil de Sete Lagoas prende suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Sete Lagoas, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, prendeu na quarta-feira, 13, D. I. V. S. pelo cometimento de estupro de vulnerável contra a menor de 13 anos M.I.R.L.

O autor teria feito um vídeo mantendo relação sexual com a menor e divulgado em redes sociais.

A avó da menor fez a denúncia ao conselho tutelar, que por sua vez procurou a Delegacia. A equipe de policiais após serviço de inteligência e diligências, conseguiu localizar a menor juntamente com o suspeito no bairro Verde Vale, que foi preso e conduzido até a Delegacia.

O vídeo foi localizado no celular da menor e repassado pela avó da mesma, para a delegada que ratificou o flagrante do suspeito e após este foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Ascom/ Polícia Civil SL