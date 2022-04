PMMG lança Operação Paz no Campo em todo estado

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento de Meio Ambiente (CPMAmb), lançou na manhã de quarta-feira, 13.04, a Operação Paz no Campo em todas as regiões de Minas, com ações preventivas e repressivas contra o cometimento de crimes em geral e infrações ambientais, especialmente na zona rural, em áreas de camping, unidades de conservação, cachoeiras, e locais propícios a atividades de pesca.

Além de ações voltadas para a proteção da fauna e da flora, a operação terá também como objetivo propiciar a sensação de segurança dos mineiros e turistas que aproveitarão o feriado nesses locais.

No dia 13/04/2022, foram empregados 434 policiais militares e 165 viaturas policiais, com foco em garantir mais segurança à população mineira e em prol dos recursos naturais do nosso Estado.

PRODUTIVIDADE:

33 Armas de Fogo apreendidas;

113 Munições apreendidas;

27 Prisões realizadas;

263 Operações Realizadas;

42 Autos de infrações lavrados;

2.123 Pessoas abordadas;

1.167 Veículos fiscalizados;

19 Veículos apreendidos;

05 Animais silvestres recolhidos;

50 Animais silvestres apreendidos;

38 Animais exóticos apreendidos;

A Operação Paz no Campo vai até domingo (17).

Com Agência Regional de Comunicação da PM