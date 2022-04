Espaços culturais de Minas têm horário de funcionamento diferenciado durante o feriado da Semana Santa

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) lista agenda detalhada e programação

Durante o feriado da Semana Santa, os equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) terão horários de funcionamento diferenciados.

Em Belo Horizonte, no Circuito Liberdade, o Centro de Arte Popular estará fechado na sexta-feira (15/4) e funciona normalmente no fim de semana. O Museu Mineiro estará aberto na quinta-feira (14/4) e no sábado (16/4); o espaço fica fechado na sexta-feira (15/4) e no domingo (17/4).

O complexo cultural do Palácio das Artes funciona normalmente. O Museu dos Militares Mineiros, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e o Arquivo Público Mineiro estarão fechados entre os dias 14 e 17/4.

A programação dos demais equipamentos do Circuito Liberdade administrados por parceiros está disponível em www.circuitoliberdade.mg.gov.br.

Interior

No interior do estado, alguns dos equipamentos culturais da Secult funcionarão normalmente durante o feriado da Semana Santa. Em Ouro Preto, o Museu Casa Guignard e a Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) estarão abertos de acordo com as respectivas programações.

Em Mariana, o Museu Alphonsus de Guimaraens também estará aberto entre os dias 14 e 17/4. Já o Museu do Crédito Real, em Juiz de Fora, estará fechado de quinta-feira a domingo (14 a 17/4).

Fonte: Agência Minas