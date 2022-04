Prefeitura celebra novo contrato e aumenta repasses para o Hospital Nossa Senhora das Graças

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – celebrou nesta quarta-feira, 13 de abril, o novo contrato de repasse de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) com a Irmandade Nossa Senhora das Graças, mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças. A assinatura do documento ocorreu no auditório do hospital e contou com a presença do prefeito Duílio de Castro, coordenadores da área de saúde municipal, do Bispo Diocesano Dom Francisco Cota, diretoria, conselheiros e funcionários da unidade de saúde.

A Prefeitura mobilizou uma comissão especial da Saúde para elaborar um contrato que permita maior fôlego financeiro ao HNSG que, nos últimos anos, viveu em um cenário de incertezas por conta, principalmente, da defasagem da tabela de repasses do SUS.

“Considero este momento como histórico. Nunca foi celebrado um contrato desse tamanho. Reconhecemos a importância da Irmandade na prestação de serviços da saúde municipal e, por isso, nosso gabinete esteve sempre aberto para as conversas. Agora, o objetivo será aumentar a capacidade de atendimento e acabar com as filas. Temos que achar uma solução e aumentar o fluxo de cirurgias. A saúde é prioridade”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O novo contrato garante mais de 16 mil procedimentos mensais, entre eles estão como meta: 616 procedimentos cirúrgicos obstétricos, 233 de clínica médica, 3.135 consultas, 7.290 exames, 4.118 sessões de hemodiálise e quimioterapia e 660 diárias de UTI. Para isso, somente de recursos municipais houve um aumento anual no contrato de mais de R$ 8 milhões.

O coordenador do SAMU e futuro secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, destacou a oportunidade de humanizar o atendimento e seguir as premissas defendidas pela saúde pública no Brasil. “Nossa visão é que esse trabalho é fruto do empenho de várias mãos. Houve sintonia e não vaidades. Vamos garantir aos pacientes uma condição mais digna, princípio básico do SUS. Será uma atuação de plena cooperação para a construção de uma saúde melhor e mais sólida”, disse.

O diretor administrativo do HNSG, Jarle Rinaldi, fez uma explanação geral dos planos para os próximos meses. Ele também considerou a relação com a Prefeitura como o principal suporte para um cronograma animador de ações. “Foram muitas reuniões, discussões e debates para chegar a este contrato. Agradeço a abertura, diálogo e respeito da gestão municipal para este alinhamento. Todas as metas quantitativas e qualitativas serão acompanhadas por uma comissão e isso facilitará uma exata prestação de contas”, assegurou.

Por fim, o Bispo Diocesano, Dom Francisco Cota, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças, fez uma benção para encerrar a solenidade e também destacou o objetivo do contrato celebrado. “Tratar com amor, cuidado, dar uma atenção prioritária para vida das pessoas. Independentemente de qualquer outro critério. Quem chega como SUS não é observado a partir de sua condição financeira e sim que precisa do tratamento de saúde”, declarou.

Vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, Dr. Marcelo Fernandes, coordenador do SAMU e futuro secretário municipal de Saúde, prefeito Duílio de Castro, Bispo Dom Francisco Cota, Jarle Rinaldi, diretor administrativo do HNSG, e Eber Moreira, presidente do Conselho de Administração da INSG

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom