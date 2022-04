Nunca duvide!

– Dois irmãos muitos pobres, um com 16 e o outro com apenas 10 anos, iam caminhando pelas ruas observando as vitrines durante a Semana da Páscoa. Quando de repente, o mais novo viu uma vitrine cheia de ovos de Páscoa. Lindos, e cada um maior que o outro.

À medida que iam vendo outras vitrines suas bocas se enchiam d’água. Então o mais novo perguntou ao irmão: Será que Jesus um dia vai lembrar-se de nós e a gente vai poder comprar um desses? Eu tenho certeza que sim!

O mais velho menos crédulo logo disse: Oh mano! Jesus tem mais o que fazer e nunca vai olhar pra dois garotos sujos, de roupas velhas e abandonados. Pare de sonhar acordado, e anda rápido que a gente ainda tem que tentar conseguir alguma coisa para comer. E assim continuaram caminhando pelas ruas do bairro.

Quando a noite ia chegando, eles viram que estava na hora de voltar para casa e assim o fizeram. No caminho, de repente ouviram uma voz que os chamou.

Olharam e viram um homem que lhes disse: Feliz Páscoa! Estes dois ovos de chocolates são para vocês. Essa é a minha boa ação da Semana Santa. Eu distribuo ovos de chocolates para as crianças menos providas. E não se esqueçam: Rezem sempre para o personagem principal da Páscoa. Nunca percam a fé que os sonhos mais inimagináveis podem sim se realizar, e vão em paz.

O menino menor todo feliz com seu ovo de Páscoa logo disse: Nossa! Eu falei disso hoje mais cedo. E não é que ganhamos mesmo um ovo cada um.

O mais velho retrucou: Que nada, foi apenas coincidência.

O mais novo, porém disse: Esse homem não me é estranho, já o vi em algum lugar, só não estou lembrando onde.

O mais velho retrucou novamente: Ora! É apenas um homem como outro qualquer que deve estar pagando alguma promessa.

O mais novo emendou: É mais você notou uma coisa estranha nele?

O mais velho disse: Não! Nada de mais. O que você viu que eu não vi?

O mais novo respondeu: Eu vi claramente que ele tinha as mãos perfuradas.

Feliz Páscoa para você.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

