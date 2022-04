Em Sete Lagoas, Guarda Civil Municipal faz apresentação de cães adestrados em escola

Nessa terça feira (12) uma apresentação de cães adestrados pela Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas encantou os alunos do Cemei Padre Tarcísio. Foi um verdadeiro show de saltos e movimentos precisos dos animais ensinados no canil da instituição,que ainda contou com a presença do nosso mascote o GCM Jotinha.

O evento empolgou os alunos, que aplaudiram as acrobacias e ficaram surpresos com a perfeita interação entre instinto, concentração e inteligência, demonstrada pelos cães em suas performances.

A iniciativa tem alcançado seus objetivos. O principal é conscientizar os alunos sobre a importância de cuidar bem dos animais, mostrando a eles a beleza e o potencial dos cães, assim como a contribuição que eles podem dar à sociedade.

Diversas campanhas já estão sendo realizadas, entre elas a “Adote um Animal”, que incentiva a adoção de filhotes como meio de evitar o crescimento do número de cães abandonados nas ruas e vítimas de maus tratos.