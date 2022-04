Confira Horários: DER vai restringir circulação de veículos de carga nas rodovias mineiras durante Semana Santa

Quinta (14) – das 16h às 22h

Sexta (15) – 6h às 12h

Domingo (17) – 16h às 22h

bitrens, treminhões e rodotrens (com mais de duas unidades, sendo uma tratora e as demais tracionadas e comprimento entre 19,8 m e 30 m)

Aqueles que não respeitarem as restrições estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 187-I, da Lei Federal nº 9.503, de 1997), o que representará a perda de quatro pontos na carteira, multa de R$ 130,16 e retenção do veículo até o término do horário limite.

Fonte: Hoje em Dia