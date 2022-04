Boletim: Minas confirma 31 óbitos e mais de mil casos de Covid em 24 horas

Ainda conforme o levantamento, 31 óbitos pela doença foram registrados no mesmo período de um dia, elevando para 61.077 o número de vidas perdidas para a Covid no território mineiro.

Até esta manhã, mais de 16,5 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a enfermidade no Estado. Isso representa 82% da população com 5 anos ou mais. Já a primeira dose foi aplicada em 17,5 milhões, ou 87% do público-alvo.

A SES informa, ainda, que 9,2 milhões, ou quase 56%, tomaram o reforço. Ao todo, 49,4 milhões de doses foram enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde, das quais 46,7 milhões foram distribuídas aos municípios.

Fonte: Hoje em Dia