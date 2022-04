Sete Lagoas tem apenas uma internação em enfermaria de paciente com Covid nesta quarta (13)

Campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo seguem nas salas de vacinação do município

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 13 de abril, a 35.496 casos de Covid desde o início da pandemia com a confirmação de mais cinco casos: duas mulheres e três homens. São 208 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 16.805 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Dez pessoas seguem em isolamento domiciliar e 34.806 casos já foram curados. Os testes negativos somam 62.578.

Um óbito foi registrado no dia 26 de março, na Santa Casa de Belo Horizonte. Trata-se de um morador de Sete Lagoas de 62 anos. Assim, a cidade chega a 679 óbitos por Covid. Há um único paciente de Sete Lagoas internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, em leito de enfermaria. Não há pacientes em UTI neste momento. A taxa de ocupação de leitos UTI, assim, se mantém em 0%.

Vacina contra a Covid

O público a partir de 12 anos que tomou a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebe a 2ª dose às quartas-feiras, dias 13, 20 e 27 de abril, de 09h às 15h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Vacina contra a gripe

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) de 2022 continua. A Prefeitura disponibiliza 19 salas de imunização para receber os grupos prioritários. A vacina Influenza trivalente disponibilizada é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Nessa 1ª fase da campanha, de 11 a 15 de abril se vacinam trabalhadores da saúde e população a partir de 70 anos e de 18 a 29 de abril – trabalhadores da saúde e população a partir de 60 anos.

Vacina contra o sarampo

Já a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo vai até 6 de junho. O público-alvo para receber a dose são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde. A dose deve ser aplicada até mesmo para quem já está com o cartão em dia para a vacina Triviral. Sete Lagoas conta com 19 salas de vacinação que funcionam de 8h às 16h30, de segunda a sexta, com o “Dia D” sendo realizado no sábado, dia 30 de abril, de 8h às 16h30. Locais: Centros de Saúde: Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso. UBS: Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESF: CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus