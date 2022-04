Sete Lagoas volta a ser um canteiro de obras com o fim do período chuvoso

Avenida Marechal Castelo Branco, Estação de Tratamento de Esgoto, Drenagens em ruas dos bairros CDI II e Interlagos, instalação de placas de energia solar em escolas municipais, reforma do Campo do Montreal, os novos canil e parquinho do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Essas são algumas das principais obras que a Prefeitura de Sete Lagoas retoma ou mantém em andamento neste início de ano.

Depois da conclusão de um novo processo licitatório, uma vez que a empresa vencedora anterior abandonou os trabalhos, as máquinas voltaram a ocupar a Avenida Marechal Castelo Branco, desta vez, no sentido Sete Lagoas – Belo Horizonte, a partir do bairro Henrique Nery. A obra, orçada em cerca de R$ 8,47 milhões, visa a revitalização asfáltica de 6km da via (3km de ida e 3km de volta), em pista dupla, incluindo drenagem pluvial, novo canteiro central, iluminação e paisagismo.

Os alagamentos estão com os dias contados nas ruas Paranaguá e Nair Miranda Cisalpino, ambas no bairro Interlagos, e também na rua Myralda Elisa de Faria Roque, no bairro CDI II. Os serviços de pavimentação, sarjeta, instalação de meio fios, drenagem pluvial e bocas de lobo estão quase no fim.

O bairro Montreal também vem sendo contemplado. Por meio de mais uma parceria público-privada, a praça do bairro, que fica ao lado do campo de futebol (estádio José Miguel Marques), foi totalmente revitalizada e transformada em um completo espaço de convivência, no ano passado. Agora é o campo que, em breve, será entregue à comunidade. Na semana passada a grama começou a ser instalada no local, que já conta com novos vestiários, novas arquibancadas atrás do gol, à direita da cabine de imprensa, além de novo cercamento e iluminação.

Já no CCZ, além do novo cercamento, do novo bloco cirúrgico e da ampliação do canil, o espaço contará também com um parquinho para que os animais possam brincar e se exercitar. Para sua conclusão, faltam apenas a instalação da grama e dos brinquedos, o que deve ocorrer em breve. O Casarão Nhô Quin Drummond é outro bem municipal que segue sendo reformado.

Turismo e Cultura

Depois de um minucioso processo licitatório, que envolveu análises de especialistas em restauração e aprovações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, as obras estão adiantadas e devem ser concluídas em breve. Após concluído o serviço de restauração e cobertura do Casarão, terão início as reformas do Museu Histórico e do Museu do Ferroviário. E quem passa pela orla da Lagoa Paulino nas últimas semanas vê uma movimentação diferente onde antes ficava a fonte. Uma equipe trabalha diariamente na instalação de uma nova fonte luminosa e também na base de sustentação de um letreiro com a marca oficial da cidade. A expectativa é de conclusão das atividades ainda neste semestre. O local será um importante ponto turístico e ideal para ótimas fotos com a Serra de Santa Helena ao fundo.

ETE

Uma das obras mais importantes da história de Sete Lagoas, levando em consideração a garantia do abastecimento de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o reservatório de 10 milhões de litros de água, construído no alto no morro São João e concluído no início desse ano, garante a oferta de água em várias regiões da cidade. Agora, a autarquia se volta para a conclusão de outra obra histórica: a Estação de Tratamento de Esgoto, na região do bairro Tamanduá. O investimento total de R$ 72 milhões vai permitir a implantação da estação, que terá o maior alcance ambiental da história da cidade e vai melhorar a qualidade da água do sistema Rio das Velhas. A capacidade inicial é de 510,73 litros/segundo, com projeção até 2035.

Educação

As escolas municipais também seguem sendo revitalizadas. Alguns projetos cuidam de normas técnicas relacionadas à diminuição de riscos em caso de incêndio e pânico e outros garantem a acessibilidade. Foram realizadas adequações em escadas, construção de rampas de acesso, implantação de corrimãos, guardas-corpos e outros equipamentos. Algumas obras já foram concluídas e outras ainda estão em andamento. Além disso, melhorias também estão ocorrendo com a reforma de banheiros, salas, cantinas, pisos, muros e telhados. No total, são 51 escolas municipais, 20 delas serão reformadas, dez unidades ainda vão receber pequenos reparos e cinco delas dependem de adequações, mas com dinheiro já em caixa.

Nas escolas seguem também sendo instaladas placas de captação de energia solar. A ideia é que todas as 51 escolas municipais não dependam mais de energia da Cemig, sendo autosuficientes e até devolvendo a produção excedente para a rede, gerando créditos. Isso trará uma enorme economia aos cofres municipais, além da questão da sustentabilidade. “Todas as escolas estão passando por reparos preventivos, corretivos e emergenciais e que são fundamentais para a manutenção e funcionamento de um ambiente escolar de qualidade para alunos, funcionários e a comunidade escolar”, afirma a secretária da pasta, Roselene Teixeira.

Próximas obras

De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Macial, com o fim do período chuvoso Sete Lagoas volta a ser um canteiro de obras. “A Marechal Castelo Branco é uma obra almejada há muito tempo. Com os recursos da Vale, conseguiremos ampliar o que desejávamos fazer. Já na Av. Perimetral, próximo à Escola Técnica, tivemos que refazer o processo, chamando a segunda colocada para concluir os trabalhos. Teremos ainda o calçamento de várias ruas no Cidade de Deus e Alvorada. No Interlagos, estamos terminando a drenagem na rua Paranaguá para prosseguir a pavimentação e também queremos iniciar, em parceria com uma CBI Construtora, a Av. do Contorno, que divide os bairros Interlagos I e II, ainda este ano”, afirma o secretário.