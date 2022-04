Atlético-MG x América-MG: escalações, desfalques e arbitragem

Atlético-MG e América-MG fazem o o primeiro clássico mineiro da história da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h, no Mineirão. O Galo busca manter a invencibilidade de 19 jogos contra o Coelho, que vai tentar, além de quebrar o tabu, vencer o primeiro jogo na competição.

O Atlético-MG vem de vitória na Libertadores, fora de casa. Depois de derrotar o Deportivo Tolima, o Galo se tornou o primeiro brasileiro a vencer o adversário na Colômbia, pela Libertadores. O time é o líder do grupo D, com 3 pontos, mesmo saldo do segundo lugar, Independiente del Valle.

Contra o América, o Atlético-MG pretende manter o tabu de seis anos de vitórias e disparar na liderança do grupo, o qual é o favorito a se classificar em primeiro para as oitavas de final. Se vencer, o Galo conquista a 21ª vitória seguida no Mineirão.