Clássico: Duelo entre Atlético e América pela Libertadores é histórico mesmo antes de a bola rolar

Mesmo antes de o juiz apitar o início do jogo, o clássico entre Atlético e América, nesta quarta-feira (13), já é histórico. Pela primeira vez, as duas equipes se enfrentam em uma partida pela Copa Libertadores. Além disso, esse é o primeiro clássico mineiro da história da competição continental. O confronto será às 21h, no Mineirão, e é válido pela segunda rodada do Grupo D.

As duas equipes chegam em momentos bem diferentes para o duelo. Enquanto o Atlético, campeão mineiro, vem embalado por uma ótima fase, o América, estreante no torneio, passa por uma fase conturbada, com derrotas e troca de treinador. O Galo venceu seu jogo de estreia, fora de casa, por 2 a 0 sobre o Tolima. Já o Coelho iniciou o torneio com derrota para o Independiente Del Valle, também por 2 a 0, no Independência.

Tabu

O América precisa de uma vitória para alcançar o Atlético na tabela. Mas, para isso, o Coelho tem que quebrar um tabu que já dura 19 partidas de invencibilidade atleticana. São 14 vitórias do Galo e cinco empates, com 34 gols marcados e apenas oito sofridos. A última vitória do América sobre o rival foi em maio de 2016, no primeiro jogo da final do Mineiro daquele ano.