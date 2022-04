Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 13 de abril

Nesta quarta-feira (13/4), a aproximação de uma nova frente fria ao Sudeste brasileiro favorece à intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas, dessa forma há previsão de pancadas de chuva, localmente forte no Sul, Oeste e Sudeste mineiro.

Nos próximos dias, com a entrada da massa de ar frio, as temperaturas devem sofrer um declínio em todas as regiões mineiras com destaque para a região da serra da Mantiqueira que normalmente registra as menores temperaturas em Minas Gerais.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fonte: Agência Minas