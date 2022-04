Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (13/04)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (MÁQUINA ELÉTRICA)

Realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas, armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando máquina, auxiliar na organização do estoque e inventário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio Completo – CNH: B – Vaga Temporária: 06 meses

AUXILIAR DE ARMAZENAGEM

Checklist de limpeza da rua; retirar pallet’s vazios; realizar a separação da quantidade determinada de produtos; montar pallets; fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.); – realizar contagem de inventário do estoque; contar posições ocupadas no armazém; carga e descarga de veículos; etiquetagem de volume.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Vaga temporária: 06 meses

AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO/AUXILIAR DE LIMPEZA

Atuar na limpeza e organização do setor, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Experiência: 06 meses na carteira – Horário de trabalho: Tarde/Noite

AJUDANTE DE DESCARGA E ENTREGA

Carga e descarga de veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo

AUXILIAR DE MECÂNICA

Algum conhecimento na área de mecânica de automóveis. Montagem e desmontagem de pneus. Conhecimento em suspensão e freios. Desejável conhecimento em alinhamento de veículos. Troca e Óleo.

Experiência/ Conhecimento na função – Desejável Ensino Médio Completo

AJUDANTE E CARGA E DESCARGA

Atuar em empresa de gás e água

Experiência com carga e descarga de mercadorias

MECÂNICO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Montagem e manutenção preventiva e corretiva em sistemas de arrefecimento, transmissão, embreagem, dentre outras funções. Habilidade no manuseio de torquímetro (aparelho para apertar na intensidade certa), apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais

Experiência: 06 meses na função – Fundamental Completo

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Auxiliar na área de serralheira e montagem

Experiência: 06 meses na função – CNH: B

CONSULTOR DE VENDAS

Atuar no setor de venda de seguro para caminhões

Experiência: 06 meses na carteira- Ensino Médio – CNH: B – Veiculo próprio

ESTÁGIO – LABORATÓRIO

Realização de documentações da garantia da qualidade, realização de análises físico químicas e microbiológicas, realização de treinamentos, cotações sob supervisão, atendimento a demanda da área de insumos e materiais.

Superior em andamento: Engenharia de Alimentos/Produção- Necessário conclusão do curso em 12/2023

LÍDER

Acompanhar e instruir funcionários em atividades a serem realizadas no dia, acompanhar carregamento, acompanhar demandas da fábrica, fazer o envio e acompanhamento da produção diária e outras atividades a função atribuída.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário – Ensino médio completo

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Realizar a manutenção de veículos a Diesel-Volvo

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

ESTOQUISTA

Organizar o estoque, manter limpo e organizado, operar sistema informatizado de controle, fazer etiquetagem e embalagem de produtos, realizar inventario e reposição de produtos em loja de material de construção/revestimentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE LINGOTEIRA

Fazer a desmoldagem do gusa na caçamba através do Robô (Máquina hidráulica), fazer a reposição das lingoteiras no rodeio, posicionar as caçambas abaixo do rodeio, apanhar sucata de gusa após a desmoldagem, efetuar limpeza no local de trabalho, controlar o barrelamento com grafite no rodeio, controlar o painel de comando do rodeio e panela, auxiliar no abastecimentos do alto forno e tratamento de gusa com as matérias primas, auxiliar forneiros em serviços gerais da plataforma do alto forno durante paradas programadas.

Necessário experiência comprovada com trabalhos pesados (servente, carga e descarga, trabalhador rural e outros) – Disponibilidade de horário

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR FISCAL

Lançamento de notas fiscais do sistema, conferencia de despesas e de comprovantes fiscais (preço, quantidade), suporte ao setor de expedição na emissão do CTe/NFe controle de despesas diversas, atendimento a fornecedores.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Auxiliar dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão dos materiais, cuidar da esterilização dos materiais.

Experiência: 06 meses – Curso ASB e registro CRO – Ensino Médio Completo

MONTADOR MECÂNICO

Ajustar, montar e regular painéis, executar o encaixe de peças e montagem das mesmas, em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo.

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Executar e acompanhar atividades elétrica, mecânica, hidráulica e civil, manutenção de geradores de energia, entre outras funções. NR10-NR35-NR33

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico completo.

FRENTISTA

Atuar como frentista ou frentista/caixa.

Experiência comprovada na função – Ensino Médio – Escala 12×36

OPERADOR DE MÁQUINA

Trabalhar nas linhas de produção do acabamento e meios de controles com calibradores, visual e ensaios não destrutivos controlando a qualidade dos produtos para que estejam em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade. Rebarbar as peças utilizando esmeril, lixadeira, policorte, lixadeira, esmerilhadeira e prensas efetuando os desbastes necessários conforme especificações.

Fundamental Completo – Disponibilidade de horário (Manhã/ Tarde ou Noite)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Limpeza geral, lavar/passar e cozinhar.

Experiência: 06 meses na carteira

ASSISTENTE FINANCEIRO

Atendimento ao cliente presencial e eletrônico; demonstração dos produtos ao cliente; acompanhamento de clientes na demonstração, atendimento ao cliente através de redes sociais; criação de conteúdo para vendas em redes sociais, abastecimento das redes sociais com produtos da loja, limpeza e organização da loja, entrega de veículos quando necessário, fechamento das vendas, organização de documentação das vendas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ATENDENTE DE LOJA (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Atendimento aos clientes. – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência.

Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário (Shopping)

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência: 06 meses na carteira

FERRAMENTEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Desenvolver dispositivo, modificar sistema mecânico, solda, corte. Trabalho em altura

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 05 meses – CNH: A ou B

AUXILIAR TECNICO DE MANUTENÇÃO

Conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica de equipamentos, disponibilidade para realizar viagens.

Experiência em manutenção Elétrica/Hidráulica – CNH: AB – Fundamental completo

