Segurança Pública: Base Comunitária Móvel da PM é instalada, em Matozinhos

Nesta tarde de terça-feira (12) a 19ª Região de Polícia Militar, comandada pelo Coronel Murilo César, buscado a valorização e potencialização do serviço policial militar, lançou a BCM, Base Comunitária Móvel, ponto de referência de apoio a população matozinhense.

O Portfólio de serviço atuará na prevenção criminal qualificada, no atendimento direto do cidadão, ofertando registros de ocorrências, policiamento comunitário e promoção de projetos sociais, com maior comodidade e segurança.

O serviço permitirá, ainda, maior interação entre a Polícia Militar e a comunidade, bem como o apoio efetivo aos comerciantes locais.

Na fala, o Coronel Murilo César defendeu e firmou compromisso em atuar ativamente na preservação da ordem pública e enalteceu a dedicação exclusiva dos policiais militares que trabalham dia a dia na preservação da paz social no município.

Ressaltou agradecimentos às autoridades locais, e, mormente, ao Comandante da 11ª Cia PM Ind, Tenente Coronel Flávio Almeida, diante da importância, inovação e excelência do trabalho voltado à redução criminal.

Na oportunidade, destacou o empenho do 2º Tenente Geordane, Comandante do 3⁰ Pelotão de Matozinhos, pela dedicação e entrega ao serviço policial militar.

Redação com Agência Regional de Comunicação-19ª RPM