Feconex tem mais de 70% dos estandes negociados; já são 58 ramos de atividades diferentes garantidos

Acelerar a economia local é uma das metas da primeira Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas, Feconex. Neste contexto o evento será um grande meio para alavancar negócios de segmentos diversos da cidade e região. E a sede de prospectar novas possibilidades faz com que a Feira, marcada para agosto, já seja considerada um sucesso. Dos aproximadamente 150 espaços, mais de 70% já foram reservados para empresas que representam 58 ramos de atividades distintos.

Empresas do ramo da construção civil, educação, hotelaria, saúde, logística e transporte são algumas que já garantiram seus espaços para mostrar ao público, de maneira pessoal e próxima quem é a empresa, o que você faz e quais são seus diferenciais. Para Fred Bastos, dos supermercados Santa Helena e rede JotaKasa, “a ideia de menos entretenimento e mais negócios nos atraiu bastante”.

O posicionamento de Fred vai ao encontro da proposta dos organizadores que é envolver setores produtivos diversificados em um mesmo ambiente para que a prospecção de novos negócios e uma rede de cooperação seja instalada em toda região. Por este motivo a Feconex vem sendo cuidadosamente articulada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial (ACI) e Grupo Uai.

Para o gerente da agência Sicredi Sete Lagoas Centro, Cleidir Faller, a Feconex está alinhada com o propósito do Sicredi, que é de agregar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Apoiar a realização da Feconex é uma grande alegria, pois acreditamos que através dessas parcerias iremos contribuir ainda mais com Sete Lagoas. O Sicredi, por ser uma Instituição Financeira Cooperativa, busca estar sempre presente, apoiando e fomentando iniciativas que visam gerar renda para as pessoas e a comunidade”, afirmou.

O Helenas – Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas, movimento associativista que objetiva protagonizar os empreendimentos femininos, também estará presente. Heloísa Frois, presidente do Helenas, considera que a Feconex será uma vitrine muito importante. “Principalmente para mostrar o universo de business das empresárias de Sete Lagoas e com isso oportunizar amplamente o fomento dos seus negócios”.

Da Jean Karllo Imóveis, Emanuelly Araújo está no mercado há 17 anos e afirma que a empresa é movida por novidades. “São movimentos de diferenciação, com criatividade, conexões e Networks. Acreditamos que a Feconex já é sucesso e está vindo para ficar no calendário de eventos. Será um espaço para conexões e business de pequenas, médias e grandes empresas. Estamos vendo a Feconex como oportunidade de muitos negócios durante e pós feira”, prevê Emanuelly.

Espaço Feconex

Para impulsionar o associativismo, a cooperação e o intercâmbio empresarial dos participantes várias ações foram atenciosamente pensadas. No mesmo ambiente, a Feconex vai oferecer auditórios para palestras e workshops, praça de alimentação com um palco central para apresentações artísticas e um espaço kids para que toda a família possa participar do evento.

Uma área de 5.400 metros quadrados do estacionamento da Arena do Jacaré será transformada em mais de 150 estandes que vão dar vida para a primeira edição da feira entre os dias 17 e 20 de agosto. Se conecte aos principais veículos de comunicação da cidade e também às redes sociais da Feconex para se atualizar sobre o evento.

Site: www.feconex.com.br

E-mail: contato@feconex.com.br

Por Marcelo Paiva