Gabinete Atuante é realizado pelo vereador Janderson Avelar no bairro São Francisco

Compromissado com a população sete-lagoana, Janderson Avelar vem desenvolvendo um belo trabalho junto ao poder público, com indicações de melhorias nos bairros, Projetos de Leis, Requerimentos, Pedidos de Providências, apresentados e aprovados em Sessões Plenárias para beneficiar o desenvolvimento da sociedade.

No último sábado (09), o vereador Janderson Avelar promoveu o GABINETE ATUANTE no bairro São Francisco.

Uma grande iniciativa do parlamentar, onde estiveram presentes 300 pessoas aproximadamente entre crianças e adultos. “Ver a população fazendo parte do nosso mandato, nos motiva cada vez mais, não tem explicação,” ressalta Janderson.

Incansável, o parlamentar vem realizando suas atividades e intensificando cada vez mais sua relação com a comunidade através de vários canais de comunicação. Além do trabalho no gabinete, o uso das redes sociais e o GABINETE ATUANTE são fundamentais para atender as demandas solicitadas pelos moradores dos bairros em Sete Lagoas.

O nobre edil Janderson Avelar, avalia o GABINETE ATUANTE como uma maneira de estar mais perto da população, escutando os anseios dos munícipes, dialogando e edificando a parceria humanizada que encontrou na gestão atual e apoio do Prefeito Duílio de Castro e das Secretarias Municipais que sempre atenderam suas reivindicações, realizando os serviços com agilidade na execução dos trabalhos. “Até aqui, iniciamos um ano com muito trabalho e esforço da nossa equipe em atender as demandas de cada comunidade, continuo como agente público trabalhando em prol da população da minha querida Sete Lagoas. Obrigado pela confiança em nosso trabalho e me encontro à disposição de vocês,” afirma Janderson.

“Agradeço aos nossos parceiros Cooperlider, Cartão de Todos, Grau Técnico, ClickSete, SAAE, Guarda Civil Municipal, Codesel, Claudinho Pinturas, Paróquia São Francisco, Loja Cometa, Alfa Distribuidora, Nanda Brinque Festas,” disse Janderson muito feliz pela parceria e confiança deles em seu trabalho.

Assessoria de Imprensa/vereador Janderson Avelar