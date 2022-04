Festa de Santa Helena tem volta marcada em Sete Lagoas de 24 de abril a 2 de maio

O tema da edição 2022 é: “Com Santa Helena, caminhar juntos em comunhão, participação e missão”

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Culura – já definiu a data de abertura da Festa em Honra da Santa Cruz e Santa Helena. Um dos eventos culturais e religiosos de maior tradição da cidade vai de 24 de abril, domingo a 2 de maio, segundafeira, com uma extensa programação, depois de dois anos sem ocorrer presencialmente em função da pandemia da Covid-19. E a Serra Santa Helena, como sempre, será o palco principal das comemorações.

Durante todos os dias sete-lagoanos e romeiros de outras cidades podem participar de celebrações com temas diferentes. Este ano o tema principal será “Com Santa Helena, caminhar juntos em comunhão, participação e missão”. Além da estrutura para a realização de missas, reza de terço e apresentações, o alto da Serra também recebe barracas para venda de bebidas e comidas. A Prefeitura está organizando os barraqueiros, promovendo a limpeza e o preparo da estrada de acesso ao local e também de toda a área onde se concentra o público. A administração municipal ainda vai oferecer segurança e escolta para a procissão e ambulância, que ficará de plantão durante a caminhada e nos dois dias de maior concentração de pessoas. Agentes da Vigilância Sanitária também vão garantir a qualidade dos alimentos comercializados durante a festa.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, as expectativas são as melhores possíveis. “O Conselho de Patrimônio Cultural repassou recusros do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (FUMPAC) para investimento na festa, que é um bem imaterial. Este investimento irá aumentar nosso ICMS Cultural. Já nos reunimos várias vezes com o presidente do congado para auxiliarmos no que precisassem. Estamos todos muito motivados com o retorno desta festa presencial. Se depender de nós, será um grande sucesso”, comenta a secretária.

Todos os dias serão celebradas missas e, no fim de semana, a programação se intensificará. Confira abaixo a programação da edição 2022 da festa.

PROGRAMAÇÃO

24/04 – Domingo – Abertura das Festividades

06:00h – Alvorada Festiva – Repique de sinos.

06:30h – Terço – Turma da Amizade.

07:30h – Missa presidida pelo Pe. Paulo Renato de Oliveira Modesto – Pároco de São Pedro e Capela de Santa Helena, em Sete Lagoas.

Animação: Comissão Zeladora da Capela de Santa Helena e Coral Santa Helena.

25/04 – Segunda-feira

19:00h – Terço.

19:30h – Missa presidida pelo Pe. Hélio de Oliveira Filho – Pároco da Paróquia Sant’Ana e São Joaquim, em Sete Lagoas.

Animação: Participação da Turma do Pedal.

26/04 – Terça-feira

19:00h – Terço.

19:30h – Missa presidida pelo Pe. Gislei Roberto Marques Teixeira – Pároco de Nossa Senhora do Carmo, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade paroquial de Nossa Senhora do Carmo.

27/04 – Quarta-feira

19:00h – Terço.

19:30h – Missa presidida pelo Monsenhor Wilson Rodrigues da Silva – Pároco da Catedral de Santo Antônio, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade paroquial da Catedral de Santo Antônio.

28/04 – Quinta-feira

19:00h – Terço.

19:30h – Missa presidida pelo Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos – Paróquia de São Cristóvão, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade paroquial de São Cristóvão.

29/04 – Sexta-feira

19:00h – Terço.

19:30h – Missa presidida pelo Pe. Wiliam Avelar – Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade paroquial de Nossa Senhora das Graças.

30/04 – Sábado

18:00h – Manifestação Religiosa e Cultural das Guardas de Congo e Moçambique com a bandeira de Santa Helena rumo à Capela de Santa Helena, saindo da Paróquia Santa Luzia.

18:30h – Terço.

19:00h – Missa presidida pelo Pe. Paulo Renato de Oliveira Modesto – Pároco de São Pedro e Capela de Santa Helena, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade Paroquial de São Pedro.

Alferes da Bandeira: Eulale Martins e irmãos.

01/05 – Domingo

06:00h – Alvorada Festiva – Repique de sinos.

06:30h – Terço – Grupo Luz Divina.

07:30h – Missa presidida pelo Pe. Paulo Renato de Oliveira Modesto – Pároco de São Pedro e Capela de Santa Helena, em Sete Lagoas.

Animação: ASFRA/Ailton.

10:30h – Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano de Sete Lagoas – Dom Francisco Cota de Oliveira.

Animação: Comissão Zeladora da Capela de Santa Helena e Ministério de Música Discípulos.

Após a missa, procissão de Santa Helena no alto da Serra. Na chegada, Coroação de Santa Helena.

15:00h – Momento de Oração (ASFRA).

02/05 – Segunda-feira (Encerramento)

19:00h – Terço dos Homens.

19:30h – Missa presidida pelo Pe. Fábio Francisco de Lima Júnior – Pároco de São Francisco, em Sete Lagoas.

Animação: Comunidade Paroquial de São Pedro.