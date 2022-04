Castrações gratuitas seguem às terças e quartas de abril no bairro Emília e adjacências

Chegou a vez dos tutores do bairro Emília e adjacências castrarem seus cães e gatos gratuitamente. Desde a semana passada e durante todas as terças e quartas do mês de abril, a partir das oito da manhã, o Castramóvel da Prefeitura de Sete Lagoas realiza o procedimento na quadra ao lado da escola municipal Sátyro Alvim, no bairro Emília.

“Continuamos nosso programa de controle populacional com o Castramóvel, desta vez, atendendo aos bairros Emília, São João, Brejinho e São Vicente. Convidamos a população desses bairros a comparecer às terças e quartas de abril e aproveitar essa oportunidade de castrar seus cães e gatos gratuitamente”, reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Para castrar seu animal, além de documento de identidade e comprovante de endereço, é preciso apresentar também um comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos ou a carteira de trabalho que comprove a situação de desempregado. A tutora Larissa Amorim não perdeu tempo e trouxe sua rottweiler para castrar na manhã desta terça-feira. “É muito bom, principalmente pra quem tem um macho e uma fêmea em casa. E como a Prefeitura está fazendo essa boa ação, é sempre bom aproveitar. A castração também evita doenças. Criar um cachorro não é fácil, então, é melhor você castrar do que abandonar”, disse Larissa.

Os próximos bairros a receber o Castramóvel ainda este ano são: Santo Antônio e Santa Rosa em maio; Itapuã I e II e Vale do Aritana em junho; Alvorada e São Francisco em julho; Planalto e JK em agosto; Del Rey, Anchieta, Brasília e Industrial em setembro; Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale em outubro; Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo em novembro; e Santa Luzia em dezembro. Os locais exatos ainda serão definidos.