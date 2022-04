IGR Grutas une municípios da região em prol do fortalecimento do turismo e da cultura

O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato recebeu, nesta segunda-feira, 11 de abril, um encontro que reuniu representantes de municípios integrantes da Associação Circuito Turístico das Grutas (IGR). Na pauta, temas essenciais para o fomento do turismo e cultura regionais que foram debatidos em painéis técnicos de grande interesse dos participantes.

O principal objetivo desta iniciativa é unir forças entre os 14 municípios participantes, por meio de secretários municipais de Cultura e Turismo, conselheiros municipais, assessores, procuradores e legislativos municipais. “Nosso proposta é, com o somatório das características de cada cidade, fazer com que tudo chegue aos turistas visitantes. A intenção é que eles permaneçam em nosso território e gerem emprego e renda”, esclarece Mariela Janice França Teodoro, presidente do IGR.

No encontro, foram debatidos temas como a Política de Regionalização do Turismo Brasileiro (PRT), o Papel do Legislativo e Demandas Jurídicas e Contábeis do PRT no Município e como oportunizar a captação de recursos e seu melhor formato de utilização referentes ao ICMS Turismo e Fundo Municipal de Turismo. Como cidade polo, Sete Lagoas tem papel fundamental nesse processo de fortalecimento do turismo regional. A proposta do Circuito das Grutas foi muito bem aceita pelos municípios e, certamente, vai gerar ótimos resultados.

“Queremos que Sete Lagoas mude de patamar. Caminhar sozinho é muito difícil. Regionalizar é uma excelente ideia, já que os atrativos naturais, festas e museus efetivam um circuito turístico forte. Oferecemos mais opções e isso é fundamental para que o turista frequente e permaneça mais tempo em nossa região”, avalia Dr. Euro de Andrade, vice-prefeito de Sete Lagoas.

A vocação turística diversificada é o grande diferencial do Circuito das Grutas que, nesta quarta-feira, 13, será apresentada aos municípios, Governo de Minas e deputados estaduais. “Nossa riqueza turística é enorme. Cada município tem sua vocação, seja no turismo de negócios, cultural, eventos, folclore e aventura. Todos se completam e vamos apresentar esta união de forças para as lideranças estaduais”, revela o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sete Lagoas, Edmundo Diniz.

O I Encontro de Prefeitos e Secretários de Cultura e Turismo da IGR Grutas será realizado na Fazenda das Aroeiras, em Fortuna de Minas, de 08h30 às 13h15. No encontro, haverá a presença dos prefeitos e secretários dos 14 municípios associados, entre eles, do prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro e do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, da secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo, Milena Pedrosa, e de deputados estaduais que integram a Comissão de Turismo da ALMG.