Saiba como Prevenir: Em avanço, 78 casos da síndrome mão-pé-boca já foram registrados este ano em Minas; entenda doença

O dado deste ano também é superior ao total confirmado em todo 2020. Há dois anos, foram 52. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A doença leva o nome justamente porque as lesões localizam-se nos pés, mãos e interior da garganta. “Em nosso meio, o agente etiológico mais frequente da doença é o vírus Coxsackievirus A16. A transmissão do agente se dá pela via oral ou fecal, por meio do contato direto com secreções de via respiratória (saliva), feridas que se formam nas mãos e pés e pelo contato com as fezes de pessoas infectadas ou com alimentos e objetos contaminados”, informou a SES.

O período de incubação do vírus é de quatro a seis dias e, ainda após recuperada, pode ser transmitido pelas fezes por aproximadamente quatro semanas.

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico clínico, ainda de acordo com a pasta, é baseado nos sintomas, localização e aparência das lesões. Em alguns casos, os exames e sorologia podem auxiliar na identificação do tipo de vírus causador da infecção.

Ainda não há vacinas contra a doença. Portanto, as medidas de prevenção e interrupção da cadeia de transmissão são importantes no combate à doença, tais como:

Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, especialmente depois de trocar fraldas e usar o banheiro;

Limpar e desinfetar superfícies tocadas com frequência e itens sujos, incluindo brinquedos;

Evitar contato próximo, como beijar, abraçar ou compartilhar utensílios ou xícaras com pessoas com problemas de mãos, pés e boca.

Números em Minas