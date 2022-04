Representantes da Emater fazem visita técnica e conhecem êxito de hortas comunitárias de Sete Lagoas

As hortas comunitárias garantem renda e ocupação para cerca de 320 famílias, com aproximadamente 2.500 beneficiários indiretos

Representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) estiveram em Sete Lagoas, nesta terça-feira, 12, para uma visita técnica onde conheceram o sucesso das hortas Comunitárias. Na comitiva estavam o diretor-presidente da Emater-MG, Otávio Maia, o diretor administrativo Cláudio Bortolini e gerentes regionais da entidade de Belo Horizonte, São João del Rey, Divinópolis e Curvelo.

O objetivo, segundo o o superintendente da Semadetur, Warley Raimundo de Paula, é levar o modelo de sucesso implementado em Sete Lagoas para esses municípios. “Eles vieram conhecer o projeto das hortas comunitárias e buscar know-how para possíveis implantações em outros municípios, além de buscar aproximações na política de abastecimento e agropecuária entre estes municípios, por meio da Emater”, conta Warley.

Hortas Comunitárias

O projeto de Hortas Comunitárias, da Prefeitura de Sete Lagoas, completa 40 anos em 2022 cultivando hortaliças como alface, couve, cebolinha, beterraba, cenoura, tomate, jiló, abóbora, chuchu, repolho e gerando renda para centenas de famílias sete-lagoanas. O projeto se tornou referência nacional como ação bem sucedida de política pública, sendo destaque na revista Casa Vogue, em 2021.

No total, são sete hortas instaladas abaixo das linhas de transmissão de energia da cidade. Ano passado, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sete Lagoas (Semadetur) – entregou às associações das hortas sete microtratores, sete bebedouros de grande porte e dez banheiros químicos para melhorar ainda mais as condições de trabalho dos agricultores.

As hortas comunitárias garantem renda e ocupação para cerca de 320 famílias, com aproximadamente 2.500 beneficiários indiretos. Os produtos plantados e colhidos são vendidos diretamente pelos produtores nas próprias hortas, em mercados da cidade, feiras e também por entrega em domicílio. Um orgulho de Sete Lagoas e que conta com o apoio da Prefeitura.