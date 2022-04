Sete Lagoas pode ter dia de conscientização contra o cyberbullying; vereadores aprovaram proposta

A votação da pauta proposta para a Reunião Ordinária desta terça-feira (12), na Câmara Municipal, foi tranquila mesmo com 18 itens protocolados. Diante da relevância dos temas todos os textos foram aprovados por unanimidade do plenário.

Um dos que mais despertou debate foi o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 510/2021 que tem Gilson Liboreiro (SD) como autor. A proposta é instituir o “Dia Municipal de combate ao Cyberbullying”. O autor justifica que o objetivo é conscientizar as pessoas. “O caminho é a educação contra a violência que é praticada contra alguém pela internet. É a ação que tem o intuito de agredir, denegrir e se equipara a uma violência física”, compara.

Vítima de ataques na internet, Junior Sousa (MDB) votou a favor e saiu em defesa do projeto. “Durante a pandemia a forma de acesso a informação está cada dia mais acentuada. Reforça a responsabilidade que as pessoas devem ter pela internet. Gente ainda acha que Internet é terra sem lei, mas não é”, garante.

Também favorável ao texto, Heloísa Frois (Cidadania) lembrou que “antigamente não existia nem o termo bullying, mas existia importunação nas escolas. Aqueles apelidos pejorativos estavam ferindo a pessoa. Com as redes sociais nada é mais justo do que aprovar esse texto”, justificou.

Na sequência seguem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Meu gabinete recebeu demanda sobre o campo do Ajax, trata-se de recuperação dos cabos elétricos que foram furtados causando prejuízo aos frequentadores. Fizemos o Pedido de Providência que foi aprovado e encaminhado ao Executivo para a manutenção da energia elétrica. Já foram olhar, mas até o momento não foi feito. Fui pego de surpresa com uma publicação nas redes socais informando que ainda não foi concluído. Informo que continuo cobrando.

Gilson Liboreiro (SD): Falar que ontem demos um passo importante para a criação do parque ambiental do Esplanada do Moinho. Tivemos uma Audiência Pública onde ficou demonstrada a necessidade e urgência da preservação de uma área de 30 mil metros quadrados. Participei do 2° Encontro do Circuito das Grutas. Alguns anos atrás ajudei a criar o Circuito das Grutas e fui presidente. Tive a convicção e temos que discutir, planejar e buscar fontes de financiamento para o turismo.

Marli de Luquinha (MDB): Temos a honra de receber a senhora Marluce Martins, aproveito para entregar a Moção 27/2022 a Maria Eduarda pelo 2° lugar no concurso Miss pré teen. A parlamentar usou o espaço para entregar a homenagem.

Roney do Aproximar (União Brasil): Formamos uma comissão e vamos marcar uma reunião para chegar a um denominador comum para a classe da segurança. Estão na comissão Roney do Aproximar, Ismael Soares (PSD), Caio Valace (Podemos), Rodrigo Braga (PV) e Carol Canabrava (Avante). Devemos sair daqui com uma reunião marcada. Quero parabenizar dois vereadores que conhecem o meu trabalho e empenho. Parabenizo Junior Sousa e Ivson porque foram chamados no bairro Alvorada e sabem do meu empenho para arrumar as ruas do bairro e não gravaram vídeos.

Janderson Avelar (MDB): Queria agradecer a comunidade do bairro São Francisco que me acolheu no último sábado com meu gabinete atuante. Pude colher demandas da população e escutar a todos. Isso é o meu mandato. Fui eleito pelo povo e para o povo. Parabenizar o coordenador da atenção primária, Higino, e as funcionárias do ESF São Francisco que foram muito elogiadas pela população.

Junior Sousa (MDB): No último sábado recebemos vários vídeos da situação que a cidade passou. Uma chuva de pouco mais de 20 minutos que gerou muitos transtornos. Pontos de alagamento, situações muito difíceis para moradores e ressaltar uma das áreas mais afetadas que foi a Avenida 6, no Cidade de Deus. Sempre os moradores sabem o que vão acontecer e convivem com aquele problema.

Ismael Soares (PSD): Destacar que a gestão, para mim, a faxineira de qualquer setor tem o mesmo valor que o prefeito e os secretários. Sem elas a gestão não anda. É importante quando chegamos a um ESF e vemos a unidade limpa. Falar também sobre o castramóvel que esteve na cidade e atendeu a mais de 400 animais.

Eraldo da Saúde (Patri): A minha satisfação em ver que nossas praças estão voltando a ser utilizadas com o objetivo de proporcionar um lugar de lazer. No domingo aconteceu a terceira feira feminista. O evento contou apenas com expositoras mulheres de vários ramos de produtos e serviços, valorizando e dando espaço para as artistas locais. A violência doméstica vem aumentando, ano passado foram mais de 2.000 mil denúncias desse crime. Uma agressão a cada quarto horas, em média. A falta de independência financeira contribui. Ações que promovem emancipação são fundamentais para diminuir a violência doméstica.

Rodrigo Braga (PV): Esta Casa tem realizado Audiências Públicas, uma honra de ser palco, não como um show, mas na busca por soluções e debates. Tivemos mês passado Audiência sobre a Água, tivemos sobre o Dia da Terra e ontem a sobre a criação do parque Esplanada do Moinho. Essas Audiências foram interessantes, com profissionais da área que vivem para cuidar do meio ambiente o que muitas vezes a administração não dá conta de fazer.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria falar das dificuldades que temos, nós que não somos da base, em relação a respostas de informações sobre a nossa atribuição de fiscalizar. Poderia citar a secretaria de Educação que temos dificuldade enorme, mas quero ficar no SAAE que, além de difícil de responder, são respostas inconclusas, vazias. Parecem que têm medo de responder. Não nos respondem, o presidente da Câmara foi solícito e enviou, em nome da Câmara, um pedido cobrando as respostas sobre parcelamentos, mas ainda não aconteceu.

Heloísa Frois (Cidadania): Quero homenagear o filho de dona Zilda Paiva e filho de Márcio Paulino. Perdemos Breno Augusto Paulino, pai, avô, tio, irmão. Empreendedor que deixou seu legado na cidade tanto nos seus empreendimentos particulares como na construção de parte do hospital Nossa Senhora das Graças. Teve atitude filantropa que raramente vimos nos dias de hoje. Aos familiares nossa homenagem. Precisamos reverenciar a memória desse grande empresário da cidade.

Pr. Alcides (PP): Tivemos a satisfação de participar de um debate na faculdade Santo Agostinho com o professor Leandro Barbosa e o coordenador Sílvio de Sá, sobre a federação partidária, fusões, verbas partidárias, fundos partidários com os alunos de direito. Debate extremamente esclarecedor e proveitoso. Como vereador somos o elo ao Executivo e realçar meu apreço com o secretário de Meio Ambiente que tem prestado atenção específica. Pedir atenção para a Rua Equador que foi feito um estudo, mas ainda nada foi feito em relação a trincas que apareceram.

Ascom/Câmara Municipal Sete Lagoas