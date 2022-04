Boletim: pela 1ª vez desde o início da pandemia não há pacientes Covid internados em Sete Lagoas

Nesta quarta, 13, tem dose de reforço com Pfizer para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose até 13/12

Esta terça-feira, 12 de abril, é um dia histórico desde que teve início a pandemia da Covid-19 em Sete Lagoas. Pela primeira vez nos últimos dois anos não há nenhum paciente internado na cidade com teste positivo para a doença. Assim, a taxa de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, é de 0% hoje em Sete Lagoas. “Agradecemos primeiramente a Deus e ainda a todos os servidores da Saúde que colocaram em risco suas vidas e a de seus familiares para que pudéssemos tratar essa doença severa. Muitas medidas foram tomadas no combate à Covid-19 e a população entendeu e cooperou. Sempre acreditamos que venceríamos esta guerra e dar esse notícia traz alegria e nos deixa com a consciência tranquila”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Nas últimas 24 horas quatro novas contaminações foram confirmadas: três mulheres e um homem, chegando a um total de 35.491 casos desde o início da pandemia. São 678 óbitos, 252 pessoas em monitoramento, sete em isolamento domiciliar, 16.768 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 62.525 testes negativos e 34.806 casos de cura.

Flexibilização

O uso de máscara em locais fechados passou a ser facultativo a partir desta terça-feira, 12. A decisão foi tomada pelo Comitê Local de Enfretamento da Covid e a obrigatoriedade segue em vigor no transporte coletivo, estabelecimentos de saúde, tanto da rede pública quanto a privada, e para profissionais que manuseiam alimentos em restaurantes e similares. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial do Município desta segunda, 11. Algumas normas restritivas do Decreto nº 6.629 de 3 de setembro de 2021 também foram revogadas, como a limitação de público em eventos e a obrigação de distanciamento. As normativa também determina que estabelecimentos comerciais disponibilizem álcool 70% para higienização das mãos de colaboradores e clientes e a utilização de máscara continua obrigatória para pessoas sintomátimas, ou que tenham testado positivo para a Covid-19 e quem tenha contato com eles. Recomenda-se que portadores de comorbidades também usem a proteção.

Vacinação

Nesta quarta-feira, 13 de abril, tem dose de reforço com Pfizer para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose até 13 de dezembro, de 09h às 16h, nos seguintes locais: ESF Bela Vista – Praça Geraldo Lúcio, 252; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403; e ESF Catarina – R. Santos Reis, 238. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose (Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac), cartão SUS ou CPF.

O público a partir de 12 anos que tomou a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebe a 2ª dose às quartas-feiras, dias 13, 20 e 27 de abril, de 09h às 15h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

A 1ª dose foi aplicada em 185.868 adultos e a 2ª dose em 176.488. Até o momento foram 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.962 crianças com 1ª dose e 5.018 com 2ª dose, com 84,3% da população com 1ª dose e 74,4% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a dose de reforço foi aplicada em 97.755 pessoas, 52,1% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). Ao todo, 484.905 doses já foram aplicadas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

por Ascom Prefeitura