Polícia Militar apreende suspeitos de posse e comércio ilegal de, armas de fogo e animais silvestres, em Santana de Pirapama

Em atendimento de DDU (Disque Denúncia Unificado), a Polícia Militar foi informada de que um morador da Fazenda Caititu mantinha cativeiro ilegal e comercializava pássaros da fauna silvestre nativa. Em diligência, os militares deslocaram até o endereço dos fatos e visualizaram duas casas com moradores.

Na primeira residência foram localizadas 05 gaiolas com pássaros penduradas na parede da frente, e outra no interior do imóvel. Durante as buscas foi localizada uma arma de fogo na cozinha, atrás da geladeira e duas gaiolas armadilhas de tatú no quintal.

No segundo imóvel os militares visualizaram 01 gaiola com pássaro, pendurada na parede ao lado direito da residência. Em continuação às buscas, no interior da casa e na oficina de serralheria que fica ao lado, 04 armas de fogo, munições de variados calibres, partes de armas de fogo e maquinários utilizados na fabricação e conserto de armamentos foram encontrados.

Os autores juntamente com as armas de fogo, munições e materiais foram apreendidos e encaminhados para DP.

RESULTADO

01 revólver cal. 22

01 espingarda cal. 20

03 espingardas polveira

36 munições

29 coronhas

11 telhas guarda mão

06 canos de espingarda

01 saco plástico contendo chumbo

07 pássaros da fauna silvestre

02 gaiolas armadilhas de tatú

AI R$17.125,37

Atuaram na diligência, o Sgt. Altemar, o Sd. Fabrício e o Sd. Rafael Assis.

PMMG – CPMAMB – BPMAMB