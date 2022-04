Covid-19: Comitê desobriga uso de máscara em locais fechados em Sete Lagoas

Sete Lagoas tornará facultativo o uso de máscara em locais fechados a partir desta terça-feira, 12 de abril. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 11, pelo Comitê Local de Enfretamento da Covid e a regra continua em vigor no transporte coletivo, estabelecimentos de saúde, tanto da rede pública quanto a privada, e para profissionais que manuseiam alimentos em restaurantes e similares. As novas regras serão oficializadas no Diário Oficial do Município.

O comitê é formado pelo prefeito Duílio de Castro e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Geral do Município, de hospitais particulares, da Guarda Municipal, Polícia Civil e da Polícia Militar. Algumas normas restritivas definidas no Decreto nº 6.629 de 3 de setembro de 2021 também serão revogadas como a limitação de público em eventos e a obrigação de distanciamento.

“Os índices de Sete Lagoas são altamente positivos. As contaminações continuam caindo gradativamente e os números de nossa vacinação chegaram a um nível excelente. Nossa decisão segue criteriosamente informações epidemiológicas. Tudo isso é fruto de um trabalho sério que fizemos no controle da doença e no tratamento dos contaminados”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

As normativas que serão publicadas no DOM também determinam que estabelecimentos comerciais disponibilizem álcool 70% para higienização das mãos de colaboradores e clientes e a utilização de máscara continua obrigatória para pessoas sintomátimas, ou que tenham testado positivo para a Covid-19 e quem tenha contato com eles. Recomenda-se que portadores de comorbidades também use a proteção.

DADOS EPIMIOLÓGICOS

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 14ª semana epidemiológica do ano apresentou 34 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, número 10,5% inferior em relação à semana anterior, quando 38 testes deram resultado positivo. A taxa de incidência da doença continua caindo. Foram 0,13 pacientes de 03 a 09/04 (semana 14), 0,15 pacientes de 27/03 a 02/04 (semana 13), 0,24 pacientes de 20 a 26/03 (semana 12), 0,95 pacientes de 13 a 19/03 (semana 11), 1,43 pacientes de 6 a 12/03 (semana 10), 1,5 pacientes de 27/02 a 05/03 (semana 9), 2,76 pacientes de 20 a 26/02 (semana 8), 4,43 pacientes de 13 a 19/02 (semana 7) e 7,95 pacientes de 6 a 12/02 (semana 6). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 18, fevereiro teve 33, março contabilizou nove e, abril, um óbito até o momento.

VACINAÇÃO

A 1ª dose foi aplicada em 185.822 adultos e a 2ª dose em 176.484. Até o momento foram 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.881 crianças com 1ª dose e 4.391 com 2ª dose, com 84,2% da população com 1ª dose e 74,1% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a dose de reforço foi aplicada em 97.567 pessoas, 52% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). Ao todo, 483.959 doses já foram aplicadas.