Equipes da Via 040 auxiliam o parto do 33º bebê na BR-040 

A manhã de sexta-feira, 08 de abril, foi especial para as equipes da Via 040. Por volta das 11:30, uma família se deslocava para a maternidade em Belo Horizonte quando, pelo km 569, em Itabirito (MG), Renata entrou em trabalho de parto. Nesse ponto da rodovia há um dos 21 postos de atendimento ao usuário da concessionária.

A família parou no posto da Via 040 solicitando socorro médico, e as equipes realizaram o parto nas instalações do SAU 17, que possui todos os recursos para este tipo de procedimento.

Elena é o 33º bebê a nascer com o apoio das equipes da Via 040. Elena e Renata passam bem.

Com Ascom Via 040