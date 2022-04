Boletim: taxa de ocupação de leitos Covid no município volta a cair e está em 22,2%

Toda quarta-feira de abril tem vacinação de 2ª dose e reforço para públicos específicos

Sete Lagoas inicia a semana contabilizando 35.487 contaminações por Covid com mais seis casos confirmados: três mulheres e três homens. Um óbito foi registrado no último dia 9 de abril: uma mulher de 75 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. São 678 óbitos, 261 pessoas em monitoramento, oito em isolamento domiciliar e 16.733 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São dois internados com resultado positivo e um com resultado negativo, 62.484 testes negativos e 34.799 casos de cura.

Há dois pacientes em UTI, todos de Sete Lagoas, e apenas um também de Sete Lagoas em enfermaria. No Hospital Nossa Senhora das Graças há um internado, em enfermaria. No Hospital Municipal há dois internados em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) voltou a cair e hoje está em 22,2%, mesmo índice considerando apenas leitos do SUS.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 14ª semana epidemiológica do ano apresentou 34 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, número 10,5% inferior em relação à semana anterior, quando 38 testes deram resultado positivo. A taxa de incidência da doença continua caindo. Foram 0,13 pacientes de 03 a 09/04 (semana 14), 0,15 pacientes de 27/03 a 02/04 (semana 13), 0,24 pacientes de 20 a 26/03 (semana 12), 0,95 pacientes de 13 a 19/03 (semana 11), 1,43 pacientes de 6 a 12/03 (semana 10), 1,5 pacientes de 27/02 a 05/03 (semana 9), 2,76 pacientes de 20 a 26/02 (semana 8), 4,43 pacientes de 13 a 19/02 (semana 7) e 7,95 pacientes de 6 a 12/02 (semana 6). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 18, fevereiro teve 33, março contabilizou nove e, abril, um óbito até o momento.

Vacinação

O público a partir de 12 anos que tomou a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebe a 2ª dose às quartas-feiras, dias 13, 20 e 27 de abril, de 09h às 15h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus