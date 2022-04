CRAMAM abre inscrições para o curso gratuito de Barbeiro no próximo dia 13

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), segue firme com sua agenda de cursos profissionalizantes. A próxima oportunidade será para os interessados na formação de Barbeiro. As inscrições para este curso serão realizadas entre os dias 13 e 17 de abril de maneira on-line em link disponível no site da Prefeitura www.setelagoas.mg.gov.br.

O curso de Barbeiro é o de maior demanda de qualificação em Sete Lagoas e, por isso, serão formadas duas turmas totalizando 20 vagas. As aulas para a turma I serão iniciadas no dia 25 de abril, de 8h às 11, sempre às segundas e quartas-feiras. A turma II será iniciada no dia 26 de abril no mesmo horário e com aulas aplicadas às terças e quintas-feiras. A carga horária total é de 200 horas.

O conteúdo do curso será cortes masculinos, modelagem de barba e aparo de pelos faciais, design de corte e barba. O curso e a apostila são gratuitos e o candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas. “O Cramam é uma referência na formação profissional em diversas áreas de prestação de serviço. São oportunidades que mudam para melhor a vida das pessoas. Todos devem ficar atentos porque a oferta de cursos é contínua e variada”, explica Cláudio Caramelo, presidente da Fumep.

PÚBLICO

O candidato ao curso de Barbeiro deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo e no ato da inscrição deve apresentar: comprovante de escolaridade, CPF, identidade, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas exclusivamente de maneira on-line por meio de link que será aberto na próxima quarta-feira, 13. O processo será de caráter “classificatório”, uma vez que, preenchido o número de vagas disponibilizadas, o período de inscrição encerrará de forma automática.

O resultado do processo será divulgado no dia 19 de abril no site da Fumep (fumeponline.setelagoas.mg. gov.br) e também será fixado na portaria da instituição. Mais informações podem ser obtidas no Cramam (rua das Dálias, 483, Montreal) ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.