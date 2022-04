Prefeitura e Seltur iniciam projeto para transformar Serra de Santa Helena em complexo turístico

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Sete Lagoas Turismo e Lazer (Seltur)- colocou em prática uma importante ação de cunho turístico envolvendo locais da cidade conhecidos por suas belezas naturais e potencial atrativo de visitantes. A Serra de Santa Helena e, principalmente, o Parque da Cascata são os focos de um plano em elaboração que é considerado o ponta pé inicial para vários projetos.

O plano de negócios proposto anteriormente será atualizado e será a principal ferramenta para buscar investidores para esse complexo turístico. Todo o trabalho será realizado pela Esfera Consultoria, que tem larga experiência na área e, inclusive, foi responsável pelo plano de implantação da Rota Lund – Circuito das Grutas. “Contratamos uma empresa altamente gabaritada para fazer este trabalho. O resultado final será a reabertura do Parque da Cascata por meio de uma parceria com a iniciativa privada e a prioridade será o respeito ao regramento de proteção ecológica para uma utilização sustentável do espaço”, explica Nuno Valace, administrador da Seltur.

Esta atualização do plano só está sendo possível graças à elaboração de leis que permitiram a regulamentação de projetos para o alto da Serra de Santa Helena. A normativa garante a utilização correta do espaço e o diagnóstico em andamento é realizado de maneira participativa. “O plano foi muito bem elaborado e, pela falta de regulamentação que permitisse o aproveitamento da serra de forma ordenada, não foi pra frente. Agora, com toda regulamentação ele vem em boa hora e precisa ser atualizado. Tudo está sendo feito de maneira participativa e representativa, permitindo assim a apresentação de um projeto básico que atraia interessados em investir”, detalha André Jiordane, representante da Esfera Consultoria.

A atual administração municipal tem muitas propostas para fomentar o turismo de Sete Lagoas. Porém, a Serra de Santa Helena tem uma atenção especial e, por isso, os trabalhos em andamento geram ótimas expectativas. “Este projeto é audacioso. Nunca tivemos o envolvimento de tantas pessoas engajadas no turismo trabalhando por um mesmo propósito. Vamos colocar para funcionar e continuar acompanhando de perto para garantir a viabilidade do projeto. Além do Parque da Cascata, ainda trabalharemos em outras frentes que transformarão a serra em um verdadeiro complexo turístico”, revela o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Nesta sexta-feira, 8, uma oficina realizada na Serra de Santa Helena teve o objetivo de fazer um diagnóstico do local. Também estiveram presentes o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, o secretário adjunto de Turismo Mário Luiz de Oliveira, a presidente do Circuito Turístico das Grutas, Mariela França, a gerente do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, Maria Honorina Pereira Rocha e representantes dos moradores da serra, da comissão zeladora da capela de Santa Helena e outros representantes da Prefeitura.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom