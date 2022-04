Previsão do tempo para esta segunda-feira, 11 de abril

A semana terá temperatura elevada e calor acima dos trinta graus em todas as regiões mineiras, mas traz tendência de pancadas de chuva.

Nesta segunda-feira (11/4), céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, inclusive BH, que terá mínima de 17/19ºC e máxima de 31/33ºC.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Sete Lagoas Temperatura 18° 32°

Chuva 6mm – 90%

Vento E – 18km/h

Umidade 42% 79%

Sol 06: 06h 17h49

Fonte: Agência Minas com climatempo