Morre o empresário Breno Paulino, muito querido em Sete Lagoas

Sete Lagoas amanheceu de luto neste domingo em função da morte do empresário do setor da siderurgia, Breno Paulino, muito querido na cidade.

Ele estava com 79 anos de idade e veio a óbito, em consequência de problemas acarretados pela Covid.

Deixa a esposa Lúcia Paulino e os filhos Beto e Brenda.

Atleticano ferrenho, Breno visitou o presidente Sérgio Coelho na sede de Lourdes, em fevereiro, para cumprimentá-lo pelos títulos recentes que o Galo conquistou. Foi em companhia do amigo comum, Orlando Giordani de Moura, que é cruzeirense e com quem Breno sempre trocava zoações por causa do futebol.

Breno Paulino era filho do médico Márcio Paulino, um dos maiores benfeitores da história de Sete Lagoas.

O corpo está sendo velado no Campus do UNIFEMM, onde ficará até às 14 horas.

Com Sete Dias