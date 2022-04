Boletim Covid: Com 30% de ocupação dos leitos, Sete Lagoas registrou 5 novos casos nas últimas 24h

Toda quarta-feira de abril tem vacinação de 2ª dose e reforço para públicos específicos

Sete Lagoas fecha a primeira semana do mês de abril contabilizando 35.481 contaminações por Covid com mais cinco casos confirmados: três mulheres e dois homens. Não há óbitos registrados desde 25 de março. São 677 óbitos, 289 pessoas em monitoramento, nove em isolamento domiciliar e 16.701 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São quatro internados com resultado positivo e um aguardando exame, 62.406 testes negativos e 34.791 casos de cura.

Há três pacientes em UTI, todos de Sete Lagoas, e apenas um também de Sete Lagoas em enfermaria. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dois internados, um deles em UTI SUS. No Hospital Municipal há dois internados em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) permanece em 30%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa também é 30%.

Vacinação

Neste sábado, 9 de abril, de 08h às 15h, tem cronograma de 2ª dose para crianças de 5 a 11 anos, com Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 9 de fevereiro e com Coronavac para quem tomou a 1ª dose até 9 de março. Crianças que ainda não tomaram a 1ª dose também devem comparecer. Locais: UBS Luxemburgo – R. Itambacuri, 182; UBS Nossa Senhora das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Fazenda Velha – R. José Fonseca Pires, 401; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e ESF Catarina – R. Santos Reis, 238. Documentos de 1ª dose: certidão de nascimentou ou identidade com foto da criança, comprovante de endereço em nome do responsável, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: certidão de nascimentou ou identidade com foto da criança, comprovante de 1ª dose de Pfizer ou Coronavac, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Já o público a partir de 12 anos que tomou a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebe a 2ª dose às quartas-feiras, dias 13, 20 e 27 de abril, de 09h às 15h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus