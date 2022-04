Presidente do América diz que clube está com investidor encaminhado para SAF

Existe a possibilidade de o América fechar com o novo parceiro ainda neste semestre

Alencar da Silveira Junior revelou que América está próximo de acertar com investidor da SAF

Após ver as negociações com o empresário bilionário Joseph DaGrosa serem encerradas, o América está em conversas adiantadas com um novo investidor para comandar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em entrevista à Itatiaia após a apresentação do atacante Aloísio ‘Boi Bandido’, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Junior, revelou que o acordo está encaminhado.

Contudo, Alencar evitou afirmar se o torcedor do América já pode sonhar com o dinheiro do investidor.

“O americano pode sonhar com o trabalho que está sendo feito. Estamos tendo reuniões coordenadas pelo Salum [Marcus, coordenador do futebol clube-empresa], que vem conversando por duas a três vezes por semana. Está bem encaminhado, estamos conversando. Se me perguntar se é pra um mês, dois meses ou três meses, eu não posso falar”, disse.

“Mas posso falar que estamos conversando e que está bem adiantado e com um grupo que vai fazer uma parceria com o América. O América não será vendido, não será entregue para nenhum empresário, ele terá um parceiro dentro do futebol”, acrescentou.

De acordo com apuração da Itatiaia, há a possibilidade de o América fechar com o investidor ainda neste semestre. As negociações já estariam na troca das documentações.

O América já tinha um acordo alinhavado com a Kapital Football Partners LLC, do norte-americano Joseph DaGrosa. Contudo, as tratativas foram encerradas pelo clube alviverde porque o investidor mudou os rumos da conversa na última hora e queria 90% das ações da SAF do Coelho, em vez dos 70% acordados inicialmente.

Fonte: Itatiaia