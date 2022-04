Bahia x Cruzeiro: prováveis escalações e como acompanhar jogo ao vivo pela Série B

Raposa estreia na Série B nesta sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova

Mais organizado dentro e fora de campo, Cruzeiro quer escrever uma história diferente na Série B

Pelo terceiro ano seguido na Série B, o Cruzeiro quer evitar mais uma decepção para a torcida e buscar o acesso à Elite do Campeonato Brasileiro. A estreia será nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.

No duelo desta sexta-feira, Paulo Pezzolano não contará com o meio-campista João Paulo, que ficou em Belo Horizonte fazendo trabalhos de fortalecimento muscular.

Outros atletas que não viajaram para Salvador são o zagueiro Mateus Silva, além do meia Giovanni (emprestado ao Sport) e do atacante Bruno José (emprestado ao Guarani).

Vinda de eliminações precoces no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, o Bahia não atua há 20 dias. A última partida foi em 19 de março, na vitória por 3 a 1 sobre o Sergipe. Apesar do triunfo, o Tricolor não obteve uma das quatro vagas no Grupo B da competição interestadual.

Para o jogo contra o Cruzeiro, Guto Ferreira terá à disposição quatro reforços contratados recentemente: o goleiro César, o zagueiro Didi e os atacantes Vitor Jacaré e Matheus Davó. Por outro lado, o goleiro Mateus Claus e o meia Mugni são baixas.

BAHIA x CRUZEIRO

Bahia: César; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Miqueias, Daniel, Raí Nascimento e Marco Antônio; Rodallega. Técnico: Guto Ferreira

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e Pedro Castro; Waguininho (Vitor Leque), Vitor Roque e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Motivo: 1ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data: sexta-feira, 8 de abril de 2022

Horário: 21h30

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Fonte: Itatiaia