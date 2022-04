Campeonato Brasileiro: Atlético reencontra adversário de ‘jogo-chave’ na conquista do Brasileirão de 2021

Neste domingo (10), às 16h, o Atlético inicia a defesa do título do Brasileirão. E o começo de trajetória pelo tricampeonato da Série A será contra o Internacional, time presente em um jogo-chave para o Galo na conquista da competição no ano passado.

Em 28 de setembro de 2021, o Galo vencia o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Vargas, no Gigante da Pampulha, resultado que o garantia na decisão da Libertadores. Mas aos 23 minutos do segundo tempo, o tento de Dudu frustrou as pretensões alvinegras, e o empate em 1 a 1 findou o sonho do bi do torneio sul-americano.

A partida seguinte na temporada era tida por Cuca e seus comandados como “a mais importante”, até então. Isso porque o Atlético teria que mostrar que a eliminação na Libertadores não havia representado um duro golpe. Por isso, bater o Internacional era fundamental para o líder do Brasileiro, em jogo válido pela 23ª rodada.