Fraude: PF identifica 4 pessoas da mesma família que recebiam 18 auxílios emergenciais em Minas Gerais

Família é de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira (8/4) quatro mandados de busca e apreensão em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, para combate a fraudes no Auxílio Emergencial.

As investigações realizadas pela PF identificaram a atuação de quatro pessoas da mesma família, beneficiários de, ao menos, 18 contas de auxílio emergencial fraudadas.

“O objetivo da ação foi desestruturar ações que causam graves malefícios ao programa assistencial e, por consequência, atingem à toda a parcela da população que necessita dos valores”, disse a corporação.

O crime de fraude do auxílio emergencial, pode ser enquadrado como estelionato e falsidade ideológica e tem como pena de 1 até 5 anos de reclusão.

A operação faz parte de uma Estratégia Integrada de Atuação contra fraudes ao programa de auxílio (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de identificar a ocorrência de fraudes massivas e desarticular a atuação de organizações criminosas.

