Passando a Limpo recebe nesta sexta o ex-Secretário de Saúde, dr. Flávio Pimenta

O programa Passando a Limpo recebe, nesta sexta-feira (08), o ex-Secretário de Saúde, dr. Flávio Pimenta.

Dr. Flávio Pimenta foi Secretario Municipal de Saúde desde o início da primeira gestão Duílio de Castro iniciada em maio de 2019. Ele é Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Perícia Médica, Medicina do Tráfego e do Trabalho. Foi gestor do SUS durante o maior desafio da saúde pública de todos os tempos: a pandemia da Covid-19.

Na última sexta-feira (1º), o prefeito da cidade oficializou a exoneração do secretário. “Esses quase três anos à frente da Secretaria de Saúde me ensinaram muito. Apesar de já conhecer o sistema público de saúde, pelo olhar de quem está na assistência, participar da gestão foi uma experiência transformadora, tanto pessoal, quanto profissionalmente, especialmente por ter estado à frente da condução da maior pandemia que a humanidade já viveu”, comentou o médico durante uma entrevista.

Passando a Limpo

