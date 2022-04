 Destaques do Vereador Janderson Avelar na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última terça-feira (05), aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 9ª Reunião Ordinária de 2022 da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

O vereador Janderson Avelar, iniciou sua comunicação pessoal parabenizando o Secretário Adjunto de Esportes Fabrício, pelos eventos que vem sendo realizados pela secretaria no município, saudou também o sete-lagoano Guilherme dos Anjos que está disputando o Mister Minas Gerais CNB 2022, onde está levando o nome de nossa cidade para todo o Brasil.

Janderson chamou atenção da população para se vacinarem e com a dose de reforço contra a COVID-19 e lembrou também sobre a vacinação contra a Influenza e Sarampo, “não deixem de se vacinar,” disse.

O parlamentar citou que comunga da revolta dos nossos munícipes contra o aumento da passagem, e disse que acontecerá uma reunião especial para discutir sobre o assunto junto à população.

O edil deu boas-vindas ao novo Secretário Municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes, lhe desejando sucesso em sua nova empreitada.

Como membro efetivo da Comissão de Saúde, Janderson Avelar salientou sobre a reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde, relatando a falta de médicos nos ESF’s, e enfatizou mais uma vez sobre a limpeza das creches que estão com suas obras paralisadas.

Em sessão plenária, foi apresentado pelo nobre vereador o Requerimento n° 1997/2022, solicitando que seja enviada correspondência na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Duílio de Castro, para que seja encaminhado requerimento à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para emissão de parecer técnico, levantamento arquitetônico com plantas e fotos e, se aprovado, que haja a instauração do processo de tombamento do mercadão.

“Comemoramos no mês de abril o autismo, precisamos que se promova mais discussões e palestras, para que alunos, professores e colaboradores conheçam o tema colocando sempre em pauta a ideia de que todos merecem respeito. Relacionar a todos que tem deficiência, tenho um filho deficiente, não é fácil. Vamos todos abraçar a luta do autismo,” finaliza o vereador Janderson Avelar (MDB).

Assessoria Imprensa/ Janderson Avelar