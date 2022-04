Câmara promove debate sobre Dia Mundial da Terra e quer avançar em políticas sobre o tema

O Dia da Terra ou Dia Mundial do Planeta Terra é comemorado no dia 22 de abril em todo o mundo. A data representa a luta em defesa do meio ambiente, promovendo a reflexão sobre a importância do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Atendendo Requerimento de Rodrigo Braga (PV) uma Audiência Pública tratou do tema, nessa quarta-feira (06), na Câmara Municipal.

O encontro serviu para que vereadores pudessem conhecer pessoas e iniciativas que fazem a diferença em Sete Lagoas quando o assunto é preservação ambiental. A sessão, inclusive, partiu de uma iniciativa popular. “ Ele (Claudinei Dias) me ligou e disse que a gente precisava refletir e falar sobre isso”, afirmou Rodrigo Braga na abertura da sessão.

Para o proponente, o objetivo “é conhecer obras, pessoas e projetos que fazem diferença na nossa cidade para salvar nossa mãe, nossa terra”. Um dos movimentos é a Pastoral Humana e Ecologia Integral da igreja católica que esteve representada por Claudinei Dias. “A gente faz como missão por isso estamos aqui enquanto pastoral de Sete Lagoas. Trabalhos em prol de um ambiente saudável. Não podemos esperar passar por um dia difícil para renovar as coisas”, pediu Dias.

A secretaria municipal de Meio Ambiente foi representada pela gestora Sideny Gomes do setor de educação ambiental que revelou algumas ações sobre o tema. “Trabalhamos com arborização urbana, fomos parceiros de várias iniciativas do setor privado. Do projeto Ciliar, Rosemeire Calixto esclareceu sobre o trabalho “que visa limpar pontos da cidade para um ambiente mais agradável e tem o intuito de ver a cidade mais limpa e bonita”.

Outra categoria importante no processo é a de catadores de material reciclável. A Associação dos Recicladores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Sete Lagoas Gestor (Armaressol) esteve representada pelo gestor Otacílio Cardoso. Para ele, “não tem como falar da terra sem falar do lixo, não tem como falar da água sem falar do lixo”.

Atentos, vários vereadores contribuíram com os debates. Ismael Soares (PSD) parabenizou os expositores pela abordagem do tema. Junior Sousa (MDB) não escondeu o entusiasmo diante do que ouviu. “Fico feliz porque assuntos assim são de extrema valia para a sociedade a gente precisa abordar junto a sociedade”.

Para Eraldo da Saúde (Patri) as explanações foram “uma aula”. Mesmo com avanços, Gilson Liboreiro entende que a cidade está “abaixo do esperado” sobre o tema. “Falta determinação de fazer projetos. Temos que fazer projetos para serem executados”, completou Liboreiro ao citar iniciativa do IBAMA que tem um projeto que transforma área ambientais.

A data, para Caio Valace (Podemos), “nos faz refletir e estamos com pessoas que nos faz pensar sobre o tema”. O vereador acrescentou ao debate algumas ações que objetivam deixar Sete Lagoas “em paz com o meio ambiente”. Valace lembrou que “desde 2012 trabalhamos para implantar uma política de coleta seletiva na cidade. Vamos instalar mais de 50 ecopontos até o fim do ano”, prevê.

Como forma de motivar as ações em andamento Rodrigo homenageou com Moções iniciativas de destaque sobre o assunto na cidade. Projeto Ciliar, Armarressol e Brigada Florestal foram lembrados. Por fim, Braga garantiu que tudo o que foi colocado será compilado e se transformará em projetos de políticas públicas para preservação do meio ambiente.

Ascom/Câmara Municipal