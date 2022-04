Escola Técnica é credenciada em projeto do Governo de Minas e abre vagas em vários cursos gratuitos

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas foi credenciada pelo Governo de Minas – por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE) – para o projeto Trilhas do Futuro, que oferecerá vagas em vários cursos profissionalizantes gratuitos existentes na instituição. As inscrições ficam abertas até o dia 25 de abril no link www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

O Trilhas do Futuro atende a alunos que buscam educação profissional de qualidade, além de oportunizar investimentos e possibilidades de modernização dos cursos e seus respectivos laboratórios. Podem ser inscrever estudantes do 2º e do 3º ano do ensino médio regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e egressos do ensino médio. Os estudantes que estão cursando o Ensino Médio em Tempo Integral Profissional (EMTI Profissional) ou algum outro curso profissional ofertado pela SEE não poderão se inscrever neste projeto.

“Este credenciamento é mais uma grande conquista da nossa Escola Técnica Municipal. Agora, vamos fortalecer ainda mais nossa vocação de preparar estudantes para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Somos uma referência e nossos alunos, de uma maneira muito natural, já conquistam seu espaço assim que terminam o curso”, afirma Cláudio Caramelo, presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da Escola Técnica.

Durante o período de inscrição, o candidato que não tiver acesso aos recursos digitais poderá procurar uma escola estadual para realizar o cadastro. A inscrição é isenta de pagamento de quaisquer taxas ou mensalidades e os cursos são totalmente gratuitos.

CURSOS

O credenciamento da Escola Técnica envolve diversos cursos que serão aplicados no período noturno e terão duração de quatro semestres. São eles: Análises Clínicas (15 vagas), Edificações (15 vagas), Eletrônica (20 vagas), Eletrotécnica (15 vagas), Enfermagem (20 vagas), Mecânica (15 vagas), Meio Ambiente (15 vagas), Metalúrgica (15 vagas) e Química (15 vagas).