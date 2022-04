Menores de 5 anos e trabalhadores da saúde já se vacinam contra o sarampo em Sete Lagoas

Começou esta semana e vai até o dia 6 de junho a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo em Sete Lagoas, em parceria com o Ministério da Saúde, Estados e Municípios. O objetivo é proteger a população contra a doença, uma vez que o vírus ainda permeia no país. O público-alvo para receber a dose são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde.

Vale lembrar que a dose da campanha deve ser aplicada até mesmo para quem já está com o cartão em dia para a vacina Triviral. Sete Lagoas conta com 19 salas de vacinação que funcionam de 8h às 16h30, de segunda a sexta, com o “Dia D” sendo realizado no sábado, dia 30 de abril, de 8h às 16h30. Confira abaixo as unidades de saúde que irão ofertar a imunização (nas mesmas unidades da vacinação contra a gripe):

Centros de Saúde: Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso.

UBS: Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale.

ESF: CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro

Para receber a dose da vacina é preciso apresentar o Cartão Vacinal, CPF ou Cartão SUS. “O sarampo é uma infecção viral que pode ser grave, principalmente em crianças. É uma doença altamente contagiosa transmitida principalmente através de gotículas respiratórias no ar (tosse ou espirro) e saliva. Seus sintomas típicos são febre, exantema (“pintinhas” vermelhas pelo corpo), conjuntivite, tosse e coriza”, informa o responsável pela Referência Técnica de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme Abreu Menezes.