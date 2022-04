Cláudia Nazarro: Não temos data para desobrigar o uso da máscara em locais fechados’, diz secretária de saúde de BH

Mesmo diante da expectativa do governo de Minas, que deve anunciar a liberação do equipamento de proteção a partir de 1º de maio no Estado, a chefe da pasta na capital prefere não definir um prazo.

Assim como já afirmado anteriormente, Navarro considera que a desobrigação está diretamente ligada à vacinação de crianças, ainda considerada baixa e podendo estar relacionada à desconfiança de alguns pais na eficácia dos imunizantes.